Движение трех троллейбусов закроют 22 апреля из-за забега в Петербурге

Движение трех троллейбусов закроют 22 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице пройдет легкоатлетический забег в честь пожарных, погибших на службе. Из-за этого с 11:45 до 13:00 22 апреля движение троллейбусов № 20, № 41 и № 48 закроют по проспекту Стачек. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

– Троллейбус № 20 проследует от конечной остановки «Авангардная улица» по действующей трассе до Ленинского проспекта. Затем повернет к «Площади Конституции», – уточнили временный маршрут в компании.

Также в комитете добавили, что транспорт № 41 выйдет от «Улицы Васи Алексеева» по Автовской улице. Оттуда поедет через Краснопутиловскую и улицу Зенитчиков. Затем свернет на действующую трассу и оттуда доберется до «Улицы Адмирала Черокова». Маршрут же № 48 начнется от «Улицы Пионерстроя» по проспекту Ветеранов. Затем троллейбус поедет по Партизана Германа, улице Доблести, Ленинскому проспекту до конечной. К слову, работу трамвайных маршрутов также приостановят на время пробега.