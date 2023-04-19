Труп мужчины вытащили из реки Вуокса в Ленобласти

Спасатели выловили труп мужчины из реки в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Около посёлка Понтонное в Ленобласти местный житель заметил всплывшее тело неизвестного. Очевидец обратился к спасателям поисково-спасательного отряда города Приозерска. Сотрудники извлекли погибшего мужчину из реки Вуокса. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службы региона. – Труп передали сотрудникам полиции, – уточнили в организации.

Личность утонувшего пока не установили. К слову, складывается впечатление, что Вуокса обладает какими-то загадочными свойствами. 12 апреля прошлого года в реке также выловили тело погибшего мужчины. Тогда труп направили в морг для выяснения причины смерти, а следователи пытались установить личность погибшего.

Вообще весна в Петербурге не жалует тех, кто слишком рано открыл купальный сезон. Ранее spb.kp.ru писала, что тонущего мальчика спасли из водоема в лесополосе под Петербургом.