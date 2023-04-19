Глава СК поручил представить доклад по делу об избитом водителе скорой в Петербурге

Председатель СК поручил представить доклад об избитом водителе скорой.
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Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и итогах доследственной проверки по делу об избитом водителе скорой помощи в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
– По факту избиения водителя скорой помощи доложат в центральный аппарат ведомства, – уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, пьяный 43-летний житель Северной столицы коротал вечер 16 апреля за алкогольными напитками. Но, предположительно, в какой-то момент ему стало плохо и он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи на проспект Испытателей. Как сообщили следователи, когда медики прибыли по указанному адресу, дебошир спровоцировал драку и жестко избил водителя через окно.
Ранее spb.kp.ru писала, что СК проводит проверку после жестокого избиения шофера скорой в Петербурге.