Глава СК поручил представить доклад по делу об избитом водителе скорой в Петербурге

Председатель СК поручил представить доклад об избитом водителе скорой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и итогах доследственной проверки по делу об избитом водителе скорой помощи в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

– По факту избиения водителя скорой помощи доложат в центральный аппарат ведомства, – уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, пьяный 43-летний житель Северной столицы коротал вечер 16 апреля за алкогольными напитками. Но, предположительно, в какой-то момент ему стало плохо и он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи на проспект Испытателей. Как сообщили следователи, когда медики прибыли по указанному адресу, дебошир спровоцировал драку и жестко избил водителя через окно.

Ранее spb.kp.ru писала, что СК проводит проверку после жестокого избиения шофера скорой в Петербурге.