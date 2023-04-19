В Петербурге не состоится традиционное шествие «Бессмертного полка»

Традиционное шествие «Бессмертного полка» не пройдет 9 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционное шествие «Бессмертного полка» отменили в 2023 году в Северной столице. Портреты защитников Родины перекочуют в другие форматы: на автомобили, одежду или бейджи, а также аватары в соцсетях. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе движения со ссылкой на конференцию Международной медиагруппы «Россия сегодня».

– Обсудили празднование 9 мая. Проведение «Бессмертного полка» вышло за пределы привычного формата. В том числе из соображений безопасности, – уточнила сопредседатель «Бессмертного полка России» и депутат Государственной думы Елена Цунаева.

Общественница также подчеркнула, что каждый выберет наиболее удобный для себя формат. Главным политик считает непосредсвенно рассказ о герое, боровшемся за наше будущее. К слову, иные варианты традиции, замещающей шествие, появятся и в других регионах.