Пассажир упал на пути на станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Две станции метро Петербурга закрыли из-за падения человека на пути Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на красной ветке метрополитена произошло ЧП. Утром 19 апреля 2023 года на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал человек. В связи с чем движение на участке от "Академической" до "Девяткино" полностью остановили. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

- В 07:42 на участке Линии 1 от станции "Академическая" до станции "Девяткино" движение остановлено из-за падения пассажира на путь на станции, - рассказали в подземке.

Также полностью закрыты на вход станции метро "Гражданский проспект" и "Девяткино". Сейчас станции работают только на выход.

Помимо этого движение поездов осуществляется только от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Академическая".

Как долго продлится сбой движения, не сообщается. Что с пассажиром, пока что тоже неизвестно.