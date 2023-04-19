Станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» в Петербурге снова открыли после падения пассажира Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение на красной ветке метрополитена Санкт-Петербурга снова восстановилось. В пресс-службе городской подземки сообщили, что пассажир, который упал на пути на станции "Гражданский проспект", жив и его уже подняли обратно на платформу.

- В 07:59 движение на Линии 1 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается, пассажира извлекли, жив, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что падение человека произошло в 7:42 часов. Тогда было остановлено движение по красной ветке метро от станции "Девяткино" до "Академической". Помимо этого на вход закрыли станции "Девяткино" и "Гражданский проспект".

Спустя 20 минут после этого метрополитен вновь работает в штатном режиме. А станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" снова открыли и они работают в обычном режиме.