Циклон «Петра» принесет потепление и солнце в Петербург 19 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утро 19 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге началось с нежного и яркого солнца. Хоть за окном температура и была всего плюс 2 градуса, но не стоит расстраиваться, к полудню воздух успеет прогреться до 10 градусов как минимум. А вообще, в городе ожидается циклон "Петра", который принесет тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием гребня скандинавского антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, и вновь, уже пятнадцатый день подряд, обойдется без дождей, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге значительно потеплеет, температура поднимется до плюс 12-14 градусов, по Ленинградской области от 10 до 15 градусов. Ветер все еще холодный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В четверг снова без дождей и чуть прохладнее - плюс 11-13 градусов.