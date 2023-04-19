Ведущего инженера госорганизации в Петербурге задержали за взятки / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала за взяточничество сотрудника одной государственной надзорной организации. Ведущий инженер, вместо того, чтобы проводить инспекции, брал деньги с компаний и подписывал документы не глядя. Об этом 19 апреля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Установлено, что в марте 2021 года мужчина, действуя вместе с другими сотрудниками госорганизации, получил от главного инженера одной из коммерческих организаций Петербурга деньги - 43,5 тысячи рублей. Деньги были взяткой за технический осмотр 30 единиц самоходной техники, которые фактически не инспектировались, но документы подписаны и заверены печатью, - рассказали в полиции.

Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка и устанавливается, были ли другие подобные случаи.