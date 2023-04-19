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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 6:12

Водитель автобуса прищемил дверьми руку ребенку в Петербурге

Прокуратура начала проверку после случившегося инцидента
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Водитель автобуса прищемил дверьми руку ребенку в Петербурге

Водитель автобуса прищемил дверьми руку ребенку в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ребенок неудачно прокатился на автобусе. Ему прищемило руку дверью транспорта, так как водитель автобуса был невнимателен. Об этом 19 апреля 2023 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Установлено, что 18 апреля 2023 года водитель автобуса №264 закрыл входные двери, которыми зажало руку несовершеннолетнему, - сообщили в ведомстве.

Насколько известно, мальчик бежал на автобус, но не успел на него. Перед самым закрытием двери ребенок просунул руку, но сам попасть в салон не смог. В этот момент автобус поехал.

На данный момент в прокуратуре не уточняют, ни возраст ребенка, ни то, настолько сильно он пострадал из-за инцидента, а также потребовалась ли ему медицинская помощь. Сейчас ведомство проводит проверку данного случая и после даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.