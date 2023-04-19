Жители Всеволожска оказались отрезаны от Петербурга из-за огромных пробок утром 19 апреля

Жители Всеволожска пожаловались на огромные пробки в Петербург 19 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пробки в Санкт-Петербурге нарушили планы многих горожан. Также жители Всеволожска утром 19 апреля 2023 года пожаловались, что не могут попасть в город из-за гигантской пробки, которая встала колом на Дороге жизни и Рябовском шоссе. Отметим, что затор в этом месте держится уже в 7 часов утра.

- Коллеги жалуются, что им не выбраться из Всеволожска, жуткие пробки. Поэтому сегодня будут работать из дома, - рассказали сотрудники редакции spb.kp.ru.

Причиной такой серьезной пробки, помешавшей жителям Всеволожска добраться до Петербурга, ремонтные работы, которые проходят близ КАД. Из-за этого пробка растянулась на 6,3 километра от улицы Культуры до Окраинной улицы. Отметим, что в этом месте пробки собираются каждое утро, как начались работы.