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НовостиАвто19 апреля 2023 6:50

Съезд с КАД на Парашютную улицу Петербурга полностью перекроют 22 апреля

Ограничение введут лишь на ночное время
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов Санкт-Петербурга вновь предупредили о запланированных перекрытиях. На этот раз ожидается полное перекрытие на КАД. 22 апреля 2023 года рабочие закроют съезд с кольцевой трассы на Парашютную улицу в Приморском районе города. Об этом сообщили в Федеральном казенном учреждении Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по демонтажу теплового укрытия после бетонирования плиты проезжей части, выполняемого в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу, - сообщили дорожники.

Для того, чтобы не создавать большие пробки, ограничение будет вводиться только ночью. Проезд закроют с 1 часа ночи до 5 часов утра, когда на дороге самый низкий трафик.