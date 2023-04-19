Съезд с КАД на Парашютную улицу Петербурга полностью перекроют 22 апреля

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов Санкт-Петербурга вновь предупредили о запланированных перекрытиях. На этот раз ожидается полное перекрытие на КАД. 22 апреля 2023 года рабочие закроют съезд с кольцевой трассы на Парашютную улицу в Приморском районе города. Об этом сообщили в Федеральном казенном учреждении Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по демонтажу теплового укрытия после бетонирования плиты проезжей части, выполняемого в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу, - сообщили дорожники.

Для того, чтобы не создавать большие пробки, ограничение будет вводиться только ночью. Проезд закроют с 1 часа ночи до 5 часов утра, когда на дороге самый низкий трафик.