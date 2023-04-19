Труп 16-летней девочки нашли на севере Петербурга

Девочка умерла от смеси наркотиков и алкоголя в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге погибла 16-летняя девочка от отравления наркотиками и алкоголем. Тело подростка обнаружил ее приятель, к которому девочка пришла в гости в квартиру в Приморском районе города. Об этом 19 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Днем 24 марта в полицию позвонил 19-летний парень, который живет в доме на Парашютной улице. Юноша сообщил, что в его квартире без сознания лежит его 16-летняя знакомая. Парень пояснил, что девочка пришла к нему в гости будучи уже в состоянии наркотического опьянения, - рассказал источник.

На место приехала бригада скорой помощи, которая экстренно госпитализировала девочку в Детскую больницу №5 имени Филатова. Состояние пациентки было очень тяжелым из-за отравления психотропными наркотиками и алкоголем. 18 апреля девочка скончалась в отделении реанимации.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.