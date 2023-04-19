Сгнивший труп в камуфляже нашли у водоема в Ленинградской области

Сгнивший труп в камуфляже обнаружили у водоема в Сертолово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в Сертолово нашли труп человека. Тело мужчины, одетого в камуфляж, обнаружили местные жители во время прогулки у водоема. Труп плавал в воде у берега. Об этом 19 апреля 2023 года сообщает "Мойка78".

- Вечером 18 апреля жительница Сертолово Всеволожского района прогуливалась вдоль водоема и заметила человека, одетого в камуфляж, который был в воде у берега. Подойдя поближе, она поняла, что это труп и вызвала экстренные службы, - пишет издание.

На место прибыли правоохранители. Они осмотрели тело и отметили, что оно явно долго пролежало в воде, так как успело частично сгнить. На вид умершему было около 40-45 лет, документов с собой у него не было, поэтому сразу установить личность погибшего не удалось.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Полиция и следственный комитет проводят проверку.