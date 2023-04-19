Мужчина жестоко избил соседа из-за громкой музыки в Мурино

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции Всеволожского района Ленобласти задержали мужчину, который накануне избил своего соседа. Пострадавший обратился в правоохранительные органы вечером в понедельник, 17 апреля. Он сообщил, что ночью на лестничной клетке на него напал неизвестный. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На Новой улице в Мурино задержали 42-летнего соседа потерпевшего. Он рассказал, что поступил так из-за громкой музыки, которая доносилась из квартиры заявителя, - рассказали в региональном ведомстве.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Врачи оценивают полученные им травмы как тяжелое состояние. Полицейские Ленобласти возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого здоровья». Нападавшего соседа задержали. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.