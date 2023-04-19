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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:21

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 3,5 млн рублей

Женщина хотела спасти свои накопления
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 3,5 млн рублей.

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 3,5 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Причастных к мошенничеству петербуржцев задержали полицейские Петродворцового района. Изначально в отдел полиции обратилась 72-летняя пенсионерка, которая рассказала, что с 12 по 17 апреля ей звонили неизвестные и говорили, что кто-то пытается оформить на нее кредит.

- Женщине предложили перевести деньги якобы на безопасные счета. Тогда она перевела на указанные мошенниками счета 3,5 миллиона, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Росси по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к установлению и задержанию злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне в Петербурге нашли тело 16-летней девочки. Она потеряла сознание в квартире знакомого. Девушка пришла к нему в состоянии наркотического опьянения. Сначала она попала в больницу, позже умерла.