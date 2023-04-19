Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 3,5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Причастных к мошенничеству петербуржцев задержали полицейские Петродворцового района. Изначально в отдел полиции обратилась 72-летняя пенсионерка, которая рассказала, что с 12 по 17 апреля ей звонили неизвестные и говорили, что кто-то пытается оформить на нее кредит.

- Женщине предложили перевести деньги якобы на безопасные счета. Тогда она перевела на указанные мошенниками счета 3,5 миллиона, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Росси по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к установлению и задержанию злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне в Петербурге нашли тело 16-летней девочки. Она потеряла сознание в квартире знакомого. Девушка пришла к нему в состоянии наркотического опьянения. Сначала она попала в больницу, позже умерла.