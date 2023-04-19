Попавшему под поезд мужчине отрезало руку в метро Петербурга

Мужчину отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 19 апреля мужчина упал под поезд на станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге. Из-под вагона его достали живым, но с тяжелыми травмами. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчине отрезало руку, у него также травма головы, - рассказывает источник.

В пресс-службе Петербургского метрополитена эту информацию подтвердить не смогли.

- Мы не знаем, что с ним. Сразу после происшествия мужчину забрала скорая, - рассказали spb.kp.ru в ведомстве.

Напомним, из-за падения пассажира сбой в движении поездов произошел рано утром, примерно в 7:40. После того, как мужчину достали с путей, его передали сотрудникам скорой помощи. Сообщается, что пострадавшему около 50 лет. Он госпитализирован в больницу.

Примерно к восьми часам утра движение поездов в метро восстановили.