Спасатели достали ребенка из запертой машины в Ленобласти

Мама малыша забыла ключи в закрытом автомобиле. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно в Ленобласти помогли женщине открыть запертую машину, в которой остался маленький ребенок. Все произошло вечером 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

- Поступила информация, что в поселке Тельмана на парковке в легковом автомобиле находится ребенок, ключи остались внутри иномарки, и из-за этого мать малыша не смогла открыть дверь, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели сразу отправились на помощь ребенку и маме. Автомобиль они открывали с помощью шанцевого инструмента. С помощью прибора они опустили стекло, и тогда получилось полностью открыть дверь машины. Малыш не пострадал. Ребенка передали маме.

Напомним, накануне из водоема в лесополосе под Петербургом спасли тонущего 13-летнего мальчика. Школьник не смог сам выбраться из воды.