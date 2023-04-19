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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:16

Спасатели достали ребенка из запертой машины в Ленобласти

Мама малыша забыла ключи в закрытом автомобиле
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мама малыша забыла ключи в закрытом автомобиле. Фото: t.me/acclenobl

Мама малыша забыла ключи в закрытом автомобиле. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно в Ленобласти помогли женщине открыть запертую машину, в которой остался маленький ребенок. Все произошло вечером 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

- Поступила информация, что в поселке Тельмана на парковке в легковом автомобиле находится ребенок, ключи остались внутри иномарки, и из-за этого мать малыша не смогла открыть дверь, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели сразу отправились на помощь ребенку и маме. Автомобиль они открывали с помощью шанцевого инструмента. С помощью прибора они опустили стекло, и тогда получилось полностью открыть дверь машины. Малыш не пострадал. Ребенка передали маме.

Напомним, накануне из водоема в лесополосе под Петербургом спасли тонущего 13-летнего мальчика. Школьник не смог сам выбраться из воды.