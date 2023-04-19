Беглов поздравил петербургских школьниц с победой на Европейской олимпиаде по математике / Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с победой на Европейской математической олимпиаде школьниц из Северной столицы. Две жительницы Петербурга вместе с девочками из Казани завоевали первое место в олимпиаде, а также четыре золотые медали. Об этом 19 апреля 2023 года рассказали градоначальник.

- На Европейской математической олимпиаде для девушек они набрали максимально возможные баллы и получили золотые медали! Молодцы, девчонки, гордимся вами! Ваш успех – ещё одно свидетельство высокого уровня отечественного математического образования, - отметил Беглов.

Также губернатор поблагодарил преподавателей лицея №239, которые готовили школьниц к соревнованиям и помогли им прийти к победе. Отметим, что летом в Петербурге пройдет уже международное состязание в математике среди школьниц.