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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:18

Беглов поздравил петербургских школьниц с победой на Европейской олимпиаде по математике

Девочки завоевали четыре золотые медали
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов поздравил петербургских школьниц с победой на Европейской олимпиаде по математике / Фото: t.me/a_beglov

Беглов поздравил петербургских школьниц с победой на Европейской олимпиаде по математике / Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с победой на Европейской математической олимпиаде школьниц из Северной столицы. Две жительницы Петербурга вместе с девочками из Казани завоевали первое место в олимпиаде, а также четыре золотые медали. Об этом 19 апреля 2023 года рассказали градоначальник.

- На Европейской математической олимпиаде для девушек они набрали максимально возможные баллы и получили золотые медали! Молодцы, девчонки, гордимся вами! Ваш успех – ещё одно свидетельство высокого уровня отечественного математического образования, - отметил Беглов.

Также губернатор поблагодарил преподавателей лицея №239, которые готовили школьниц к соревнованиям и помогли им прийти к победе. Отметим, что летом в Петербурге пройдет уже международное состязание в математике среди школьниц.