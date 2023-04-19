Сезон «Поющих мостов» начнется в Петербурге в ночь на 20 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский международный книжный салон откроется на Дворцовой площади 18 мая. Поэтому в ночь с 19 на 20 мая впервые в этом году мост разведут под классическую музыку. В это время на Невой будут звучать произведения Сергея Рахманиного. Его композиции включат в честь 150-летия композитора. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Во время лазерного шоу зрители увидят образы, связанные с главными темами салона: 320-летием Петербурга, Годом педагога и наставника, статусом Санкт-Петербурга как культурной столицы СНГ в 2023 году, - рассказал изданию главный оператор шоу «Поющие мосты».

По его словам, в этом сезоне для петербуржцев и гостей города будут включать и другие тематические плейлисты и лазерные проекции.

Книжный салон пройдет в Северной столице с 18 по 21 мая. Свои книги представят не менее 200 издательств.