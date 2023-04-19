Подозрительную коробку с красными проводами нашли на детской площадке в Буграх

На месте работают взрывотехники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коробку с красными проводами нашли на детской площадке в Бухрах. Подозрительное устройство было приклеено к металлическому забору. Родители малышей испугались за жизнь детей и позвонили в оперативные службы, которые сразу же отправили на место происшествия.

- Действительно около полудня на детской площадке по адресу Школьная, 11, был обнаружен подозрительный предмет небольшого размера. Специалисты ОМОН выехали, но результатов пока нет, - рассказал источник spb.kp.ru.

Напомним, накануне в Петербурге нашли труп 16-летней девочки. Школьница в наркотическом и алкогольном опьянении пришла в гости к другу, где упала в обморок. Парень позвонил в больницу, и девочку госпитализировали с Парашютной улицы. В медицинском учреждении она умерла прямо в реанимации. Сотрудники полиции ведут расследование и выясняют обстоятельства.