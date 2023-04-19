Более 40% петербуржцев поддержали увеличение майских праздников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга рассказали, как относятся к сокращению новогодних праздников и увеличению выходных дней на майских. Такой опрос провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. К удивлению, только четыре из десяти опрошенных, 42 процента, поддерживают такую инициативу.

- Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники, - прокомментировал один из жителей города.

- Пусть будет меньше в январе, многие отчеты сдают и поэтому сидят на работе.

46 процентов петербуржцев выступили против продления майских праздников. Специалисты заметили тенденцию, что чаще всего инициативу поддерживают люди младше 45 лет. А более взрослое поколение против укорочения новогодних праздников, потому что привыкли к длинным выходным в начале января.