На внешнем кольце КАД Петербурга ограничат проезд на четыре дня с 20 апреля

На участке внешнего кольца КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе перекроют одну полосу движения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается уборка города после долгой зимы. Дорожники каждый день метут и моют дороги. Уборка ведется и на Кольцевой автодороге. С начала месяца дорожники попеременно перекрывают участки трассы для уборки смета. Так, с 20 апреля 2023 года в течение четырех дней будет ограничен проезд на участке внешнего кольца от развязки с дорогой к порту "Бронка" до Гостилицкого шоссе. Об этом автомобилистов предупредили в Федеральном казенном учреждении Упдор "Северо-Запад".

- Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 115 по 104 километр. на время уборки смета с разделительной полосы трассы будут введены ограничения с 20 по 24 апреля, - сообщили дорожники.

Пока с КАД будут убирать смет, закрыта для проезду будет третья полоса, а по первой и второй введут ограничение скорости до 50 километров в час.