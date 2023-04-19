Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на Пулковской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мама оставила без присмотра маленького ребенка, и это чуть не обернулось трагедией. 18 апреля двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на Пулковской улице. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- К счастью, это был первый этаж. Ребенку оказали медицинскую помощь, сейчас с ним все хорошо: жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи напомнили петербуржцам, что нельзя ставить мебель близко к окнам, чтобы дети не могли самостоятельно залезать на подоконник. На окна рекомендуют устанавливать специальные фиксаторы, чтобы малыши не открывали их. А при проветривании взрослые должны находиться рядом с детьми и следить за ними.