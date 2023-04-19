Взрывотехники проверили коробку с красными проводами на детской площадке в Буграх

Она не представляет никакой опасности . Фото: t.me/rosgvard78

Специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» проверили подозрительный предмет, который был найден на детской площадке в Буграх. Коробочка с красными проводами, похожая на самодельное взрывное устройство, была прикреплена к забору. Поэтому взволнованные мамочки побеспокоились за своих детей и вызвали специалистов.

- Взрывотехники обследовали подозрительный предмет, обнаруженный на детской площадке на Школьной улице в Буграх, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили специалисты, коробочка не представляет никакой опасности. Взрывотехники сняли ее с забора и успокоили взволнованных жителей двора.

Напомним, накануне спасатели доставали из закрытой машины маленького ребенка. Мама малыша забыла ключи в запертом автомобиле. С ребенком ничего не случилось, специалисты быстро открыли дверь иномарки и передали сына женщине.