Дорожную разметку обновят в Петербурге за 1 млрд рублей

В Петербурге обновят и нанесут новую дорожную разметку на 1,7 тысяче улиц Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 года начнутся работы по обновлению, восстановлению и нанесению дорожных разметок. Работы продлятся до конца октября. За это время дорожники должны будут нанести более 754 тысяч квадратных метров разметки на более чем 1,7 тысяче улиц. На работы из городского бюджета выделен 1 миллиард рублей.

- В связи с высокой интенсивностью движения в текущем сезоне по большинству адресов планируется преимущественно применять износостойкие пластичные материалы. Краска, в свою очередь, будет в основном использоваться на магистралях, где в 2023 году запланирован ремонт дорожного полотна, - рассказали в Смольном.

Особое внимание будет уделено пешеходным "зебрам", особенно тем, которые находятся рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями. Всю разметку обновят до начала нового учебного года.