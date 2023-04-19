Более 50 тысяч жителей Петербурга стали донорами крови в 2022 году

В 2022 году донорами стали более 50 тысяч петербуржцев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году донорами крови стали более 50 тысяч жителей города. Причем, за год число доноров выросло на 12,5 процентов. Об этом накануне Дня донора, который отмечается в России 20 апреля, рассказали в Смольном.

- Донорство - это возможность спасти чью-то жизнь. В нашем городе много добрых и отзывчивых людей, готовых отдать свою кровь тем, кто нуждается в помощи. Эти люди достойны самой высокой благодарности, - отметил губернатор Александр Беглов.

За свое желание помочь людям, почти 700 петербуржцев были представлены к награде "Почетный донор России", еще более 860 человек получили знак "Почетный донор Санкт-Петербурга". С 2018 года петербургская награда была присвоена 3,9 тысячам жителей города. Право на получение этого знака имеют те, кто безвозмездно сдал свою кровь не менее 20 раз, плазму или компоненты крови – не менее 30 раз.