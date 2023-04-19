Героически погибшего в зоне СВО мужчину из Гатчины наградили Орденом Мужества посмертно

Младший сержант погиб 9 октября. Фото: СОЦСЕТИ

Житель Гатчины героически погиб под Соледаром. За службу его посмертно наградили Орденом Мужества. Известно, что в зону проведения специальной военной операции мужчина отправился добровольно. Об этом пишет Online47.ru со ссылкой на администрацию Гатчинского района Ленинградской области.

- Младшему сержанту Владимиру Курочкину было 44 года. Он погиб под Соледаром 9 октября, - пишет издание.

Орденом Мужества мужчину наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, которые он проявил во время исполнения воинского долга.

Напомним, ранее сообщалось о смерти мобилизованного бойца Руслана Михайлова, который до спецоперации жил в Сосновом Бору. В связи с его смертью губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования. У мужчины в родном регионе осталась жена, с которой он сыграл свадьбу незадолго до ухода на фронт.