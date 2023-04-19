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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 12:25

Четырехкомнатная квартира загорелась целиком на юге Петербурга

Спасатели повысила ранг пожара до номер 1 БИС
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Четырехкомнатная квартира загорелась целиком на юге Петербурга

Четырехкомнатная квартира загорелась целиком на юге Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на юге города произошел мощный пожар. В Пушкинском районе загорелась жилая квартира. Огонь в считанные минуты охватил четырехкомнатное жилище целиком. Подробности 19 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 14:31 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 31 на Павловском шоссе Пушкинского района. Сообщалось, что загорелась четырехкомнатная квартира, огонь охватил всю ее площадь, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Из-за такого сильного возгорания и угрозы распространения огня дальше по соседним квартирам, пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС.

Сейчас на месте работают и борются с огнем 23 человека личного состава МЧС и пять единиц спецтехники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.