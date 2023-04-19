С Московских триумфальных ворот в Петербурге демонтировали скульптуры

Скульптуры Московских триумфальных ворот отправляются на реставрацию / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге продолжается реставрация Московских триумфальных ворот. На днях специалисты демонтировали скульптуры и отправили их в мастерскую на реставрацию. Все работы проходят за счет средств из городского бюджета. Об этом 19 апреля 2023 года сообщили в КГИОП.

- Сегодня мы приступили к демонтажу медных скульптур крылатых гениев. В условиях мастерской будут реставрироваться все съемные детали: тридцать скульптур гениев, военные арматуры, бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы. Реставрация остальных частей ворот и конструкции кровли будет производиться по месту. Это – очень интересный объект, и мы, как обещали, будем показывать все этапы производства работ, - рассказал председатель комитета Сергей Макаров.

Последний раз ворота реставрировали к 300-летию Петербурга. Однако из-за того, что ворота в основном состоят из чугуна, который быстро окисляется, обновление им нужно проводить чаще. Ожидается, что реставрация завершится в 2024 году.