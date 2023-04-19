Интернат, где умерли семь сирот, проверит прокуратура Петербурга

Дети умирали от истощения. Фото: t.me/nfedermesser

Прокуратура Невского района Петербурга проведет проверку в психоневрологическом интернате № 10 после опубликованной в Сети информации. Сообщалось, что сироты, проживающие в учреждении, умирают от истощения. Накануне, по предварительной информации, погиб седьмой воспитанник за последнее время.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами учреждения требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию, своевременному оказанию им необходимой помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 апреля в больнице умер воспитанник интерната, который в возрасте больше 20 лет весил меньше 20 килограмм. Изначально он попал в больницу из-за другой проблемы, но подхватил там инфекцию, и его перевели в реанимацию, где он в итоге скончался.

Как сообщает активистка Нюта Федермессер, детей в учреждении связывали и плохо кормили: из-за этого они истощены.