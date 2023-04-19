Уровень загрязнения в 35 раз превышает норму в Петербурге

Активисты проверили смет на дорогах. Фото: Алексей Изосимов

Активисты проверили уровень загрязнения в Петербурге. Их приборы установили, что этот показатель в 35 раз превышают норму. По улицам Северной столицы накануне прошлись участники движения «Красивый Петербург» и проекта «Делайте Правильно».

- Сделали общественный замер пыли и смета на один квадратный метр в Петроградском районе. На улице Малая Гребецкая на один квадратный метр приходится один килограмм смета. Это в 35 раз превышает норматив, - рассказали активисты.

В действующих Правилах благоустройства территории Петербурга есть прописанная норма, которая допускает наличие смета и мелкого мусора в период между циклами работ, но засоренность при этом не должна превышать 30 грамм на один квадратный метр.

Напомним, накануне на детской площадке в Буграх жители ближайшего дома нашли подозрительную коробку с проводами. На место выезжали взрывотехники.