На Васильевском острове обозначали улицы с платной парковкой
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Первое заседание рабочей группы по размещению платных парковок в Василеостровском районе прошло в Петербурге. На улицах Кораблестроителей, Морской набережной и новых улицах на территории намыва платных парковок не будет.
- Платная парковка на Васильевском острове протянется от Стрелки до Наличной улицы, которая целиком попала в платную зону, - сообщал ранее директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.
Парковки на Васильевском и Крестовском островах станут платными с 1 ноября этого года.
Напомним, в Северной столице планируется ввести поминутную оплату парковки со второго часа. Сначала нововведение появится в четырех районах Петербурга, а потом уже на загруженных улицах – Большой Конюшенной, Миллионной, Литейном проспекте и всех улицах рядом с Адмиралтейством.