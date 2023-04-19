На Васильевском острове обозначали улицы с платной парковкой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первое заседание рабочей группы по размещению платных парковок в Василеостровском районе прошло в Петербурге. На улицах Кораблестроителей, Морской набережной и новых улицах на территории намыва платных парковок не будет.

- Платная парковка на Васильевском острове протянется от Стрелки до Наличной улицы, которая целиком попала в платную зону, - сообщал ранее директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Парковки на Васильевском и Крестовском островах станут платными с 1 ноября этого года.

Напомним, в Северной столице планируется ввести поминутную оплату парковки со второго часа. Сначала нововведение появится в четырех районах Петербурга, а потом уже на загруженных улицах – Большой Конюшенной, Миллионной, Литейном проспекте и всех улицах рядом с Адмиралтейством.