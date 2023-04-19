Один мужчина погиб и две женщины пострадали в мощном квартирном пожаре в Петербурге

На место ЧП выезжали 5 пожарных машин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в квартире в Петербурге. Специалисты выезжали в Пушкинский район Северной столицы 19 апреля. Пожар там начался примерно в 16:30. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- На Павловском шоссе полностью сгорела квартира площадью 70 квадратных метров. Пожару присвоили первый уровень сложности, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Во время тушения огня из жилого дома эвакуировали 13 человек. Спасатели работали на месте происшествия несколько часов. Локализовать пламя удалось только через два часа. Но ликвидация возгорания на этом не закончилась.

В квартире позже нашли труп мужчины. Еще две пострадавшие женщины госпитализированы в больницы города. Их состояние не уточняется. Огонь тушили пять пожарных машин и 23 сотрудника МЧС.