Мужчина угрожал ножом врачам больницы в Выборге

Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом хулигана в Выборге. Мужчина пришел с ножом в больницу на Октябрьской улице накануне, 18 апреля. Персонал больницы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Специалисты приехали на место происшествия и увидели, что пьяный мужчина, который был доставлен в приемное отделение на машине скорой помощи, ведет себя агрессивно, - рассказали в региональном ведомстве.

Неадекватный житель Ленобласти пугал сотрудников медицинского учреждения ножом. Росгвардейцы задержали дебошира. Позже выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Хулигана доставили в территориальный отдел полиции Выборга. Нож отобрали. В происшествии, к счастью, никто не пострадал.