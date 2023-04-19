Число долларовых миллионеров за 10 лет сократилось на 38% в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге стало меньше долларовых миллионеров. Их число сократилось на 38 процентов за десять лет с 2012 года. Такие данные привела консалтинговая компания Henley & Partners. В рейтинге самых богатых городов всего мира Северная столица заняла 71 место.

-Сейчас в Петербурге живет 6900 долларовых миллионеров, 55 долларовых мультимиллионеров, семь долларовых миллиардеров, - говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании.

Судя по опубликованному рейтингу, Москва по количеству богатых людей занимает высокую позицию. В топе она на 31 месте, при том, что за 10 лет количество состоятельных жителей там сократилось на 44 процента.

Самым богатым городом в мире признан Нью-Йорк. Состояние 340 тысяч его жителей превышает один миллион долларов. На втором месте рейтинга Токио, а на третьем - Сан-Франциско.