Лагерь для детей с ОВЗ из Петербурга планируют открыть в Краснодарском крае. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный планирует открыть в Краснодарском крае оздоровительный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для петербуржцев приведут в порядок расположенный там пансионат «Крылья Балтики». Эту инициативу губернатор Александр Беглов обсудил с председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.

- Есть большой запрос на отдых в южных регионах наших ребят с ограниченными возможностями здоровья. Пансионат «Крылья Балтики» удобно расположен – недалеко находится аэропорт, - отметил глава города.

Предполагается, что в петербургском пансионате смогут работать и специалисты реабилитационного центра, который находится в «Сириусе». Елена Шмелева отметила, что в стране есть большая потребность в педагогах для особенных детей.

- В Петербурге создана система организации отдыха детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря представляются не только им, но и сопровождающим, - добавил Беглов.