Кикшеринги объяснились за парковку сотни электросамокатов у метро «Дыбенко»

Электросамокаты выстроились выстроились в несколько рядов. Фото: vk.com/kudrovodom

К электросамокатам в Северной столице все относятся по-разному. Но одно известно точно: они никого не оставляют равнодушным. В этот раз своих ездовых коней различные кикшеринговые компании в несколько рядов расставили у метро Дыбенко. Там двухколесный транспорт ожидает своих водителей. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Кудрово».

– Количество самокатов определяется высоким спросом, – пояснили в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh.

Сотрудники организации также добавили, что конечная станция оранжевой ветки – одна из самых популярных локаций в городе на Неве. Самокаты, как стало известно, используют в этом районе как транспорт последней мили.

Ранее spb.kp.ru писала, что на разработанных Яндексом электросамокатах первыми прокатятся жители Северной столицы. Конструкторы улучшили маневренность, комфорт и безопасность в поездках по городу.