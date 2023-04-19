Количество бюджетных мест в промышленные колледжи Петербурга увеличилось почти на две тысячи

Количество бюджетных мест в промышленные колледжи выросло почти на две тысячи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все больше мер принимается для подготовки промышленных рабочих в Северной столице. Поэтому количество бюджетных мест в колледжах города по данному направлению увеличили на 1825. Кстати, большая часть из них досталась машиностроительной отрасли. Другие кадровые вопросы промышленности Петербурга губернатор Александр Беглов также обсудил с индустриальным директором «Ростеха» Анатолием Сердюковым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Программы обучения меняются вместе с запросами предприятий, у студентов много практики. Мы всеми силами стараемся поддержать промышленность Северной столицы. В том числе и кадрами, готовыми сразу включиться в работу, – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Он также сообщил, что дополнительных 225 мест обеспечили для обучения в сфере электроники, радиотехники и систем связи, а еще 250 – для будущих кораблестроителей и профессий, связанных с водным транспортом.