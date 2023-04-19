Водителей призвали обновить приложение «Парковки Санкт-Петербург». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приложение «Парковки Санкт-Петербурга»набирает популярность в Северной столице. К апрелю 2023 года им регулярно пользуются 1,2 миллиона человек. Автомобилистам города на Неве для корректной работы приложения и оплаты парковки рекомендовали обновить сервис. Об этом сообщили в пресс-службе городского центра управления парковками региона.

– В приложении теперь отображается информация об эвакуации, а также порядок возврата автомобиля. Кроме того, повысили стабильность работы сервиса, – уточнили в пресс-службе организации.

В Центре также добавили,что летом этого года пользователей ожидает еще одна модернизация. Благодаря ей водители смогут до конца суток исправить неточности в госзнаке автомобиля и номере парковочной зоны. Из приятных бонусов – поминутная оплата парковки со второго часа. Подобную функцию решили вводить из-за многочисленных штрафов и обращений граждан. Большинство претензий, как выяснили в компании, автолюбителям выписывают из-за ошибки в номере, зоне платной парковки или разрыве парковочной сессии.