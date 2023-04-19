Риелторы прогнозируют падение цен на квартиры в Петербурге во втором квартале 2023 года

Цены на квартиры в Петербурге снизятся во втором квартале 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снижение цен на рынке как новостроечного, так и вторичного жилья в Петербурге прогнозируют региональные риелторы. Предполагается, что стоимость квартир сократиться примерно на пять процентов. Об этом сообщили аналитики сервиса по недвижимости «Домклик».

– В Петербурге более 60 процентов специалистов считают, что цена на вторичное жилье во втором квартале упадет, – уточнили в пресс-службе компании.

В организации также добавили, что, с большой вероятностью, стоимость нового жилья также уменьшится в Северной столице. В этом уверены более 45 процентов жилищных экспертов. Кроме того, по мнению риелторов, спрос на недвижимость останется на прежнем, высоком уровне. А вот предложение во втором квартале ощутимо вырастет.

Ранее spb.kp.ru писала, что количество продаваемых квартир в Петербурге сократилось в три раза. Больше всего квартир предлагается в Пушкинском и Петродворцовом районах.