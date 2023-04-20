Ветеран из Петербурга купила миноискатели, радиостанции и бинокли для спецоперации

Ветеран проспонсировала покупки спецоборудования для бойцов Ленинградского полка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветеран ВОВ проспонсировала покупку миноискателей, радиостанций и ночных биноклей для Ленинградского полка. Гуманитарный конвой с новым оборудованием уже отправился из Северной столицы в зону спецоперации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

– Этот поступок – пример бескорыстия и отзывчивости. Поколения объединяются, чтобы помочь нашим солдатам, находяшимся на передовой, – прокомментировал депутат.

Он также сообщил, что помощь регулярно оказывают Минобороны, Правительство города, депутаты и фонды. Но особой категорией остаются неравнодушные петербуржцы. Как добавил спикер, совсем скоро бойцы региона получат все необходимое: два новых УАЗа, генераторы, инструменты, маскировочные сети и летнее обмундирование. Кроме того, отправились в конвое и личные посылки, которых с особым трепетом ждут на фронте.