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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 21:47

Бастрыкину доложат о возможных нарушениях прав детей-сирот в ПНИ №10 Петербурга

В СК РФ делом заинтересовались из-за сообщений СМИ
Элеонора КУРЮМОВА
Бастрыкину доложат о возможных нарушениях прав детей-сирот в ПНИ.

Бастрыкину доложат о возможных нарушениях прав детей-сирот в ПНИ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава следственного комитета России поручил представить доклад о ходе доследственной проверки и обстоятельствах гибели семи сирот из психоневрологического интерната №10 в Северной столице. В ведомстве обратили внимание на происшествие из-за многочисленных сообщений СМИ и постов в социальных сетях, появившихся 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

– В сети Интернет появились новости о неудовлетворительном уходе за воспитанниками учреждения города на Неве, – объяснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, специализированным учреждением после смерти семи воспитанников сначала заинтересовалась прокуратура Северной столицы, а немногим позже – следственный комитет региона. Огласку гибель сирот получила из-за видеообращения директора Центра паллиативной помощи Москвы Нюты Федермессер. Активистку замешанное в деле учреждение обвинило в черном пиаре.