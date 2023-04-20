Двух человек эвакуировали из пожара на Автобусной улице в Петербурге

Двух человек эвакуировали из пожара в Приморском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из пожара в третьем доме на Автобусной улице эвакуировали двух человек. Как стало известно огонь вспыхнул вечером, 19 апреля, в Приморском районе Северной столицы. Очевидцы передали информацию о стремительно разрастающемся пламени спасателям в 23:21. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, возгорание произошло на первом этаже трехэтажного производственно-складского здания. Огонь охватил десять квадратных метров помещения из 50-ти. 19 спасателей боролись со стихией в течение получаса. Чтобы полностью потушить пожар к 23:55, сотрудникам МЧС потребовалось четыре специализированных машины.

Ранее spb.kp.ru писала, что женщина погибла в жутком пожаре в квартире на Наличной улице в Петербурге. Кроме того, из-за возгорания пострадал мужчина.