Петербурженка заявила об издевательствах над 16-летним сыном с особенностями развития

Сверстники систематически издевались над 16-летним подростком с особенностями развития. Фото: Олег ЗОЛОТО

В сети Интернет появилась информация об издевательствах со стороны сверстников над 16-летним подростком с особенностями развития в Петербурге. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сообщить о ходе проверки по делу, связанному с пострадавшим ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Правоохранители города на Неве уже начали проверку по делу, – добавили в пресс-службе следственного комитета.

Также в ведомстве добавили, что, со слов матери пострадавшего в Невском районе Северной столицы ребенка, издевательства над её несовершеннолетним сыном были неоднократными и систематическими.

Ранее spb.kp.ru писала, что председателю СК РФ доложат о возможных нарушениях прав детей-сирот в психоневрологическом интернате №10 Петербурга. В ведомстве делом заинтересовались из-за сообщений СМИ о неудовлетворительном уходе за воспитанниками учреждения города на Неве