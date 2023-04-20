Вновь сухо и до плюс 13 градусов будет в Петербурге 20 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова без дождей, немного солнечно, но все еще прохладно. В четверг, 20 апреля 2023 года, погода обещает быть нормальной, а температура близкой к норме. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию сформирует малоактивный фронтальный раздел, который будет скользить по восточной периферии антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, и вновь без существенных осадков, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура поднимется до 11-13 градусов, по Ленинградской области ожидается разброс от 9 до 14 градусов тепла. Ветер сменит направление на западное до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм ртутного столба.

В пятницу без осадков и на пару градусов теплее.