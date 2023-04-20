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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 5:49

Полиция задержала мошенников за ложное списание долгов по кредитам в Петербурге

Пострадавшими оказались как минимум две женщины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция Петербурга пресекла деятельность группы лиц, оказывавших мнимые услуги по списанию долгов

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы лиц, оказывавших мнимые услуги по списанию долгов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мошенников, которые оказывали мнимые услуги по списанию долгов. 13 апреля 2023 года в правоохранительные органы обратились две женщины 55 и 67 лет. Старшая из них пожаловалась, что из-за тяжелого положения не смогла дальше оплачивать ранее взятый автокредит, из-за чего появилась задолженность и обратилась по рекламе к людям, обещавшим ей помочь. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Обратившись в офис по указанному адресу, она рассказала о своей проблеме, на что «консультант» организации объяснила пенсионерке, что непосредственно их компания не занимается списанием задолженности, однако они могут за определенную компенсацию заключить договор с другой юридической фирмой, которая точно поможет женщине в решении ее вопроса, - рассказали в полиции.

В итоге женщина доверилась мошенникам, взяла кредит на 1 миллион рублей, но эти деньги передала аферистам. Такая же история произошла и со второй женщиной. У нее мошенники выманили 462 тысячи рублей.

В ходе расследования полиция задержала 25-летнюю уроженку города Ставрополя, 36-летнюю жительницу Василеостровского района, генерального директора «юридического центра», а также двух ее сотрудников.