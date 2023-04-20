Полиция задержала мошенников за ложное списание долгов по кредитам в Петербурге

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы лиц, оказывавших мнимые услуги по списанию долгов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мошенников, которые оказывали мнимые услуги по списанию долгов. 13 апреля 2023 года в правоохранительные органы обратились две женщины 55 и 67 лет. Старшая из них пожаловалась, что из-за тяжелого положения не смогла дальше оплачивать ранее взятый автокредит, из-за чего появилась задолженность и обратилась по рекламе к людям, обещавшим ей помочь. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Обратившись в офис по указанному адресу, она рассказала о своей проблеме, на что «консультант» организации объяснила пенсионерке, что непосредственно их компания не занимается списанием задолженности, однако они могут за определенную компенсацию заключить договор с другой юридической фирмой, которая точно поможет женщине в решении ее вопроса, - рассказали в полиции.

В итоге женщина доверилась мошенникам, взяла кредит на 1 миллион рублей, но эти деньги передала аферистам. Такая же история произошла и со второй женщиной. У нее мошенники выманили 462 тысячи рублей.

В ходе расследования полиция задержала 25-летнюю уроженку города Ставрополя, 36-летнюю жительницу Василеостровского района, генерального директора «юридического центра», а также двух ее сотрудников.