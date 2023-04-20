Огромная пробка сковала КАД и Приморское шоссе Петербурга утром 20 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 20 апреля 2023 года автомобилисты Санкт-Петербурга снова мучаются из-за пробок. Очень большой затор образовался на севере города. Так, с 8 часов утра наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Пробка растянулась по внешней стороне КАД от Горского шоссе до Приморского шоссе. Длина затора составляет 9,6 километров. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Снова большая пробка на Дороге жизни и Рябовском шоссе из-за ремонтных работ. Машины стоят от улицы Культуры до Окраинной улицы. Длина пробки более 6 километров, - сообщает сервис.

По традиции еще одна крупная пробка наблюдается на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной.

В целом ситуация на дорогах Петербурга оценивается в шесть баллов. Ожидается, что пробки немного подрастут в ближайший час.