Станцию метро «Выборгская» в Петербурге закрыли на вход утром 20 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неожиданный сбой в работе метрополитена Санкт-Петербурга произошел утром 20 апреля 2023 года, На красной линии метро закрыли на вход станцию "Выборгская". Вестибюль был закрыт в 8:58 часов. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

- Станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, работает только на выход, - рассказали в пресс-службе метро.

Всех пассажиров просят пользоваться соседними станциями на той же линии "Лесная" или "Площадь Ленина". Добраться до них можно на наземном транспорте, например на автобусе №86.

Также в подземке напомнили, что с 20 апреля по 30 июня на станции "Выборгская" будет проводиться капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим с 18:00 до 19:00 по рабочим дням вход на станцию будет частично ограничен.