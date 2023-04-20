Подросток развратил 13-летнюю девочку в туалете ТЦ в Петербурге и снял все на видео

Подросток развратил девочку в туалете ТЦ в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается с инцидентом, при котором подросток развратил девочку, а третий парень это все снял на видео. 19 апреля 2023 года в полицию Невского района обратилась социальный педагог одной из школ. Она рассказала, что ученики ей показали видео, на котором запечатлена ученица школы в непристойном положении. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На кадрах, снятых в туалете ТРК, расположенного на улице Коллонтай, 16-летний подросток совершает развратные действия в отношении малолетней 13-летней девочки, - рассказал источник.

Как оказалось, все происходящее на видео снимал 19-летний парень-мигрант, который неофициально подрабатывает охранником в одном из магазинов в ТЦ. После того, как парень снял видео, он разослал его своим знакомым через мессенджер.

В тот же день полиция задержала мигранта и поместила его в камеру. Проверкой занимается следственный комитет.