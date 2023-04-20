Движение перекроют на внешнем кольце КАД Петербурга с 22 апреля

На внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют одну полосу движения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге запланированы очередные перекрытия. Так, с 22 апреля 2023 года практически до конца месяца будет ограничен проезд по внешнему кольцу трассы от развязки с Софийской улицей до вантового моста. Ограничение введут в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На участке между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и Большим Обуховским мостом через реку Нева будет перекрыта одна полоса движения. Ограничение введут на время устранения колейности на дороги, - рассказали дорожники.

Движение будет ограничено по первой полосе с 22 по 29 апреля. По остальным трем полосам на этом участке КАД на время проведения работ установят ограничение по скоростному режиму до 50 километров в час. Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.